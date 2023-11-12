Война — день 627: оккупанты концентрируют силы на Авдеевке и готовят новые обстрелы

Оперативно о главном за сутки

Украина встречает еще один день в состоянии войны против россии. Оккупанты продолжают вести активные штурмы на направлении Марьинки, а также наступает в некоторых местах в Запорожской области. Но все же основной целью для захватчиков является Авдеевка, где активные боевые действия разворачиваются за коксохимический завод. Вместе с тем украинские военные тоже не сидят в глухой обороне, а периодически проводят успешные вылазки в "серой зоне".

В этом материале "Телеграф" рассказывает о главных событиях в Украине и мире 12 ноября, но более оперативную информацию можно получать в нашем Telegram-канале по этой ссылке.

00:00 На юге и востоке Украины объявлена воздушная тревога из-за активности тактической авиации. Есть опасность применения авиационного вооружения. Херсон тем временем подвергся обстрелу с РСЗО.

Информацию за 9 ноября смотрите по ссылке: Война — день 624: оккупанты пытаются окружить Авдеевку, а у ВСУ успехи на Херсонщине

С данными за 10 ноября можно ознакомиться в трансляции: Война — день 625: Украина атаковала катера в Крыму, россия пытается отомстить "Шахедами"

О том, что происходило 11 ноября, читайте в материале: Война — день 626: Украина под атаками празднует годовщину освобождения Херсона