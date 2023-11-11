ВСУ отбили часть позиций под Авдеевкой, враг несет огромные потери: подробности и карта

Продолжаются тяжелые бои

Идет 626-й день полномасштабной войны с российскими оккупантами, которые все еще безуспешно пытаются захватить Донецкую область в ее административных границах. Враг продолжает атаковать на Авдеевском направлении в районе коксохима, основные бои идут в районе населенных пунктов Степное, Бердичи, Северное и Тоненькое.

Генштаб ВСУ сообщил, что Силы обороны отбили российские атаки на восток и юго-восток от Новокалинового; Степного, Авдеевки, Северного, Первомайского. Институт изучения войны (ISW) рассказал об актуальной ситуации под Авдеевкой.

Ситуация на Авдеевском направлении на карте deepstate

Представитель Таврической группировки войск ВСУ полковник Александр Штупун заявил, что важнейшей целью для россиян является Авдеевский коксохимический завод. В случае его захвата враг сможет создать оборонительные позиции в промышленной зоне, а не в лесистой местности.

Один из российских военных блогеров пожаловался, что украинские войска 10 ноября совершили успешную контратаку на Авдеевском направлении. По его данным, они контратаковали к северо-востоку от Водяного и вернули себе часть своих ранее утраченных позиций. Другой "военкор" заявлял, что ВСУ последовательно пытаются контратаковать, чтобы вернуть утраченные позиции.

Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины генерал Валерий Залужный сообщил, что украинские войска за месяц штурма россиянами Авдеевки уничтожили:

более 100 российских танков;

около 50 артиллерийских систем;

семь самолетов Су-25;

около 10 тысяч человек.

По данным Штупуна, ежедневные потери врага на Авдеевском направлении составляют в среднем от 400 до 600 человек. Украинские военные используют воздушную и обычную разведку, чтобы не дать оккупантам усилить свои войска.

Как ранее сообщал "Телеграф", спикер Нацгвардии Руслан Музычук рассказал, что под Авдеевкой ВСУ существенно ослабили противника в бронетехнике, поэтому он изменил свою тактику. По словам военного, враг теперь использует больше пехоты для атак.