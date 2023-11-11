Война — день 626: Украина под атаками празднует годовщину освобождения Херсона

Рассказываем оперативно о главном за сутки

На календаре суббота, 11 ноября 2023 года. Ровно год тому был освобожден из оккупации украинский Херсон. Памятная дата началась для украинцев с атаки дронов на Киев и, более того, накануне по всей Украине была почти четырехчасовая воздушная тревога, связанная со взлетом МиГ-31 в Беларуси, — и в Воздушных силах предупреждают, что такие длительные тревоги теперь могут участиться.

В этом материале "Телеграф" рассказывает о главных событиях в Украине и мире 11 ноября, но более оперативную информацию можно получать в нашем Telegram-канале по этой ссылке.

00:00 В Киеве и области только закончилась воздушная тревога в связи с атакой дронов. В Запорожской, Харьковской и Донецкой областях ракетная опасность.

Вот как выглядит линия фронта на карте DeepState по состоянию на начало суток:

Карта боевых действий DeepState в Украине 11.11.2023

О том, что происходило 8 ноября, читайте в материале: Война — день 623: оккупанты усиливают давление на востоке и не считаются с потерями

Информацию за 9 ноября смотрите по ссылке: Война — день 624: оккупанты пытаются окружить Авдеевку, а у ВСУ успехи на Херсонщине

С данными за 10 ноября можно ознакомиться в трансляции: Война — день 625: Украина атаковала катера в Крыму, россия пытается отомстить "Шахедами"