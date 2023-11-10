Тревога уже и в Киеве: Украина под атакой "Шахедов" (обновлено)

Уже были сообщения о взрывах, судя по всему, по дронам уже успешно работают

Вечер пятницы, 10 ноября, стал совсем неспокойным для украинцев. После ракетного удара по Одесскому району российские оккупанты направили против Украины сразу несколько групп ударных дронов с разных направлений.

Угроза приближается к столице. "Телеграф" собрал все, что известно об этом на момент публикации.

Одна группа дронов прошла через Кировоградскую и Черкасскую область к Киевской области и приближается к столице. В скором времени там ожидается тревога.

Обновлено в 22:35. В Киеве уже тоже объявили воздушную тревогу.

Также ударные беспилотники атакуют Одесскую область со стороны Черного моря. Местные каналы пишут, что уже слышали взрывы, однако пока неизвестны детали.

БпЛА также зашли из Белгородской области россии на Сумщину, а оттуда перелетели в Харьковскую область и атаковали областной центр. В Харкове уже сообщают про работу ПВО.

Помимо прочего, сообщалось и о движении беспилотников в сторону Миргорода Полтавской области.

На 22:35 карта воздушных тревог в Украине выглядит следующим образом:

Стоит заметить, что ранее сегодня тревоги уже утомили украинцев, — среди прочего, в течение более трех часов длилась масштабная тревога в связи с пуском МиГ-31, и в Воздушных силах утверждают, что такие длинные тревоги в дальнейшем еще могут быть.

Также ранее ракеты ударили по дачному кооперативу под Одессой, в результате чего пострадало три пожилых человека.

Как сообщал "Телеграф", украинцы тоже не дают врагу скучать, — после ночной атаки БпЛА на Крым успешно утонули два российских катера.