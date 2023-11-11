"Поддержать Украину - наш долг": Макрон назвал решающий месяц в войне

В случае победы в Украине россия не остановится, она будет угрожать другим бывшим советским государствам

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что следующий месяц станет решающим в войне в Украине. Он добавил, что время переговоров еще не пришло и решение о них должен принимать исключительно Киев, однако возможно, наступит время "провести честные и хорошие переговоры".

Он подчеркнул, что нельзя допускать победы россии, так как появится новая "имперская держава" в Европе. Макрон отметил, что в случае победы в Украине россия не остановится, она будет угрожать другим бывшим советским государствам, таким как Грузия и Казахстан, а также всему континенту, сообщает ВВС.

"Потому что, безусловно, россия творит [в Украине] империализм и колониализм", — сказал он.

Президент Франции заявил, что "долг" его страны и всех других стран — поддержать Украину в ее защите от россии. Макрон отметил, что следующий месяц будет решающим, поскольку Украина пытается вернуть захваченные россией земли.

Политик заявил, что Украине "еще не пришло" время сесть за стол переговоров, и подчеркнул, что решение о переговорах должно быть единоличным решением Киева. При этом он добавил, что, возможно, наступит время "провести честные и хорошие переговоры, вернуться за стол переговоров и найти решение с россией".

Как сообщал "Телеграф", советник главы Офиса президента Михаил Подоляк считает, что война в Украине находится в точке невозврата. После поражения россию ждут необратимые процессы, как при распаде СССР, но и Украину в случае неудач на фронте ждет незавидная судьба. Если Силы обороны не смогут дожать по линии фронта и обеспечить поражение россии, то конфликт будет заморожен. В таком случае украинское государство будет под постоянным внешним давлением рф. Чтобы не допустить победы россии у Украины есть четкий план действий на конец 2023 и весь 2024 год.