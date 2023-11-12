"Было два мощных прилета": на оккупированной части Донбасса масштабный блэкаут

На Донбассе проблемы с электричеством

Во временно оккупированном Донецке произошло массовое обесточивание. Свет пропал почти во всех районах города.

Об этом сообщают местные Telegram-каналы. По их же данным, это случилось после "двух мощных прилетов".

На данный момент частично обесточенными остаются Куйбышевский, Кировский, Ленинский и Ворошиловский районы Донецка. Также сообщается о проблемах с электричеством в Макеевке.

Блэкаут подтверждают и простые местные жители в комментариях под постами.

Напомним, ранее мы писали о том, что на днях центре временно оккупированного Донецка раздался ряд мощнейших взрывов, которые связаны как с работой вражеского ПВО, так и с прилетами. Из-за прилета несколько человек оказались под завалами. По информации украинского журналиста Дениса Казанского, один из ударов разрушил центр беспилотных систем боевиков "ДНР." В нем террористы готовили операторов БПЛА. И якобы именно операторы являются теми людьми, которые находились под завалами. Подробности атаки на вражеский военный объект вы можете узнать, перейдя по ссылке.