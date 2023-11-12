"Було два потужні прильоти": на окупованій частині Донбасу масштабний блекаут

На Донбасі проблеми з електрикою

У тимчасово окупованому Донецьку відбулося масове знеструмлення. Світло зникло майже у всіх районах міста.

Про це повідомляють місцеві Telegram-канали. За їхніми даними, це сталося після "двох потужних прильотів".

На даний момент частково знеструмленими залишаються Куйбишевський, Кіровський, Ленінський та Ворошиловський райони Донецька. Також повідомляється про проблеми з електрикою у Макіївці.

Блекаут підтверджують і прості місцеві мешканці у коментарях під постами.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що днями в центрі тимчасово окупованого Донецька пролунала низка потужних вибухів, які пов’язані як з роботою ворожого ППО, так і з прильотами. Через приліт кілька людей опинилися під завалами. За інформацією українського журналіста Дениса Казанського, один із ударів зруйнував центр безпілотних систем бойовиків "ДНР." У ньому терористи готували операторів БПЛА. І нібито саме оператори є тими людьми, які знаходилися під завалами. Подробиці атаки на ворожий військовий об’єкт ви можете дізнатися, перейшовши за посиланням.