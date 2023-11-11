"Напомнили врагу, кто тут хозяин": пограничники вернули контроль над селом в "серой зоне" (видео, карта)

Село находилось в "серой зоне" возле российской границы

Силы обороны Украины смогли выбить россиян из населенного пункта Тополи, что на Харьковщине, и вернули туда украинский флаг.

Как информирует пресс-служба Государственной пограничной службы (ГПСУ), сделали это бойцы подразделения "Стальная граница", однако в сообщении не указано, когда это было сделано.

При этом отмечается, что населенный пункт находился в так называемой "серой зоне", то есть на участке, который полноценно не контролировался ни одной из сторон.

"Напоминаем врагу, кто хозяева на нашей земле", — говорится в сообщении.

Как известно, населенный пункт Тополи находится в Купянском районе неподалеку от российской границы. По состоянию на 2001 год там проживало около 260 человек, однако в ходе российского вторжения его жители были вынуждены покинуть свои дома из-за огромного количества минных заграждений. Предварительно известно, что в настоящее время село можно считать заброшенным.

Как сообщалось ранее, российские оккупанты продолжают активно наступать на Авдеевском направлении, однако ВСУ смогли не только удержать их натиск, но и отбить некоторые позиции.