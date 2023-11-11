"Нагадали ворогові, хто тут господар": прикордонники повернули контроль над селом у "сірій зоні" (відео, карта)

Село знаходилося у "сірій зоні" біля російського кордону

Сили оборони України змогли вибити росіян із населеного пункту Тополі, що на Харківщині, та повернули туди український прапор.

Як інформує прес-служба Державної прикордонної служби (ДПСУ), зробили це бійці підрозділу "Сталевий кордон", проте у повідомленні не зазначено, коли це було зроблено.

При цьому наголошується, що населений пункт знаходився в так званій "сірій зоні", тобто на ділянці, яка повноцінно не контролювалася жодною зі сторін.

"Нагадуємо ворогові, хто є господарями на нашій землі", — йдеться у повідомленні.

Як відомо, населений пункт Тополі знаходиться у Куп’янському районі неподалік російського кордону. Станом на 2001 рік там мешкало близько 260 осіб, проте в ході російського вторгнення його мешканці були змушені залишити свої будинки через величезну кількість мінних загороджень. Попередньо відомо, що нині село можна вважати покинутим.

Як повідомлялося раніше, російські окупанти продовжують активно наступати на Авдіївському напрямку, проте ЗСУ змогли не лише утримати їхній тиск, а й відбити деякі позиції.