Будут пытаться захватить этот город: в ВСУ назвали главные цели рф на фронте до конца 2023

Целей у россиян несколько

В Вооруженных силах Украины рассказали о планах россиян, которые они будут пытаться осуществить до конца 2023 года. Одно из главных направлений — восток.

Об этом сообщил спикер Сухопутных войск Владимир Фитьо в эфире телемарафона. По его словам, в частности, активность рф будет связана с грядущими выборами.

"Мы все понимаем, что вскоре в РФ будут так называемые выборы и "кремлевский карлик" хочет иметь хотя бы какие-то политические бонусы, и надо же как-то объяснить своим гражданам, куда делись 300 тысяч военных и почему происходит скрытая мобилизация. А поскольку нет побед, то уже в 100500 раз было дано указание выйти на границы Донецкой и Луганской областей", — заявил он.

Военный отметил, что одним из направлений, которые будут пытаться захватить оккупанты, будет город Купянск.

"И конечно же еще одна их цель — это остановить наше движение. Ведь если мы остановимся, то российские оккупанты смогут окопаться и закрепиться. И тогда выбивать их с позиций будет гораздо труднее", — добавил он.

Напомним, ранее мы писали о том, что у рф новая тактика под Авдеевкой, где сейчас идут ожесточенные бои.