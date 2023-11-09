Не от хорошей жизни: у рф новая тактика под Авдеевкой, где сейчас идут ожесточенные бои

рф все еще хочет окружить город

Россияне несут под Авдеевкой, где уже месяц идет их наступление, огромные потери. ВСУ существенно ослабили противника в бронетехнике, а поэтому он изменил свою тактику.

Об этом рассказал спикер Нацгвардии Руслан Музычук в эфире телемарафона. По словам военного, враг теперь использует больше своей пехоты для атак по сравнению с предыдущими днями, где применялось больше бронетехники.

"Но даже тогда колонны бронетехники были разбиты либо на момент выдвижения, либо уже в процессе выдвижения, не давая подразделениям пехоты неприятеля разворачиваться в боевые порядки. Сейчас, в том числе и из-за погодных условий, и из-за того, что было нанесено достаточно большое огневое поражение для бронетехники врага, наши подразделения отмечают, что используется больше пехотных групп. И еще используется достаточно большое количество беспилотных летательных аппаратов", — подчеркнул Музычук.

Тем не менее, по данным Генштаба, россияне все же не оставляют планов по окружении Авдеевки. Впрочем, наши защитники устойчиво держат оборону и наносят оккупантам значительные потери.

"Безуспешными были наступательные действия противника в районах населенных пунктов Керамик, Степное, Авдеевка, Северное, Первомайское Донецкой области. Здесь Силы обороны отразили более 10 атак врага", — говорится в сводке Генштаба.

Напомним, ранее мы писали о том, что эксперты оценили ситуацию возле Авдеевки.