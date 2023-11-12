Хочется, но не можется: зачем рф прет на Авдеевку, что сейчас там происходит и какие у этого перспективы

Оккупационные войска уже месяц не могут достичь значимых успехов

Россияне с начала октября 2023 года ведут свое наступление на Авдеевском направлении. Военно-политический обозреватель Александр Коваленко объяснил, почему оно так важно для владимира путина, а также рассказал о том, что сейчас там происходит.

Об этом он написал в своём Telegram-канале. Он отметил, что оккупационные войска уже месяц не могут достичь значимых успехов вблизи Авдеевки, а в это время глава кремля уже два раза съездил штаб ЮВО в Ростове-на-Дону.

"Для понимания, даже во время наступления на Бахмут, путин не посещал штаб ЮВО, а тут, два визита с разницей в месяц… Это лишний раз говорит о том, насколько для путина важно до Нового года и выборов в россии, достигнуть на фронте хоть какой-то победы, которую можно было бы скормить потребителям "информационного фаст-фуда" как нечто эпическое и великое достижение.

Именно поэтому, в районе Авдеевки сейчас сконцентрирована наибольшая масса сил и средств на протяжённость фронта", — говорит он.

По словам Коваленко, россиянам за все время своего наступления таки удалось перейти на правую сторону от железной дороги и продолжить движение в направлении Степового и Коксохима. Но, при этом закрепиться на местности им так и не удаётся. И это несмотря на наличие серьёзного артиллерийского потенциала, который, впрочем, они не могут реализовать из-за того, что большинство высот в этом районе заняты именно Силами обороны.

Обозреватель считает, что сейчас для ВСУ важно не давать врагу закрепиться на левой стороне от железной дороги, что не позволит начать россиянам более слаженные штурмовые действия в отношении Степового и зайти на Коксохим.

"Развить успех с Водяного на Северное врагу не удаётся. Серьёзных изменений, после того как украинцы вытеснили россиян 7 ноября с ряда позиций южнее балки, не происходило, хотя ожесточённые бои в данном секторе не утихают 24 часа в сутки. Таким образом, то, что по задумке российского командования должно было занять пару суток, длиться уже месяц и так полностью и не выполнено.

Российские войска несут в районе тяжелейшие потери. В сутки утилизируется от нескольких рот до полноценного батальона. Однако, не смотря изначальный провал своего наступления и колоссальные потери, рф от своих целей отступать, не намерены, а недавние визиты путина только лишь подтверждают, насколько для него важно захватить Авдеевку. Любой ценой и любой кровью. С другой стороны – это говорит и о неизбежном истощении не просто подразделений, но и негативном влиянии на целые группы войск, что отразиться на всей оккупационной группировке в целом", — говорит Коваленко.

Напомним ранее мы писали о том, что ВСУ отбили часть позиций под Авдеевкой.