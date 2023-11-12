"Мы их выморозим": в ВСУ сказали, как дождь и снег повлияют на ситуацию на фронте

От погодных условий существенно зависит воздушная обстановка

Погодные условия, вероятнее всего, повлияют на ход боевых действий на фронте. Передвижение бронированной техники, а также работу дронов и авиации усложнят дождь и снег.

Об этом сказал начальник службы по связям с общественностью командования Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо в эфире телемарафона. По его словам, артиллерия в любом случае будет применяться.

"Все же погода внесет свою лепту в ведение боевых действий. Если сейчас пойдут дожди, уменьшится количество применения как авиации, так и ударных дронов. Соответственно и технике двигаться будет труднее. Но опять же артиллерия как применялась, так и будет применяться", — сказал Фитьо.

Он также добавил, что для украинских войск важной задачей остается перерезание линий поставок российских оккупантов. Вместе с тем немаловажно и уничтожение передовых позиций и тыла врага.

"Если нам это удастся, я думаю, с помощью погоды — дождей и морозов — мы их выморозим", — подчеркнул Фитьо.

В свою очередь о влиянии погоды на боевые действия высказал мнение спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона. По его словам, ухудшение погодных повлияет на работу авиации. Также от погоды зависит и процесс атак по Украине со стороны захватчиков.

"Сейчас будет существенно влиять на авиационную деятельность погодные условия, потому что от погодных условий существенно зависит воздушная обстановка и процесс нанесения ударов. Погода влияет на это", — подчеркнул он.

Напомним, ранее политолог, конфликтолог Богдан Петренко рассказал "Телеграфу", что зимой на фронте может случиться активизация наступательных действий российских оккупантов.