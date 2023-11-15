ВСУ продвигаются сразу на двух направлениях: подробности от ISW и карта боев

Силы обороны Украины истощают врага вдоль всей линии фронта

Украинские военные продолжают проведение наступательных операций на некоторых направлениях. Вооруженные силы Украины продвинулись на левом берегу Херсонской области и в районе Вербового Запорожской области.

Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW). Отмечается, что украинские войска 14 ноября совершили наступательные действия на западе Запорожской области.

Геолокационные кадры, опубликованные 14 ноября, показывают, что украинские войска продвигались северо-западнее Вербового. В то же время несколько российских источников утверждали, что российские силы отразили украинские атаки вблизи Роботино, Новофедоровки и к северу и северо-западу от Вербового.

Кроме того, сообщается, что украинские войска 14 ноября продолжили наземные действия на левом берегу Херсонской области. Геолокационные кадры, опубликованные 13 ноября, показывают, что украинские войска продвинулись до Крынок.

В свою очередь 14 ноября российские блоггеры заявили, что украинские войска пытались расширить зону контроля вблизи Крынок. Связанный с Кремлем блоггер заявил, что российские военные перебрасывают подразделения с неопределенных мест для отражения украинских атак под Крынками. Он также утверждает, что интенсивные бои продолжаются у Поймы, Песчановки и Подстепного.

По данным Генерального штаба ВСУ, Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении. Они наносят оккупационным войскам урон в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

Кроме того, в зоне ответственности ОВСУ "Одесса" на Херсонском направлении наши воины ведут контрбатарейную борьбу. Также отмечается, что ВСУ отбрасывают противника с прибрежных огневых позиций, прицельно наносят огневое поражение по тыловым районам противника.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал, что россияне при попытках штурмовать Авдеевку потеряли больше техники, чем в Угледаре и Бахмуте. В общей сложности потери россии уже превысили четыре сотни единиц.