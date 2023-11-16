В Киеве и ряде областей Украины объявляли воздушную тревогу: в чем причина

Последний раз враг бил ракетами по Киевщине 11 ноября

Утром 16 ноября в ряде областей объявили воздушную тревогу. Она связана с угрозой применения баллистического оружия.

Об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ. Под угрозой баллистики оказались Киевская, Черниговская и Сумская области. Также тревогу объявили и в Киеве.

Тревогу в указанных регионах объявили в 8:10. Население просят проследовать в убежища.

В то же время в Винницкой, Хмельницкой и Черновицкой областях была объявлена угроза применения ударных беспилотников. В частности, взрывы уже слышали в Староконстантинове Хмельницкой области. Там сообщали об атаке "шахедов". В 8:18 там объявили отбой.

Напомним, что последний раз враг атаковал баллистикой Киевскую область 11 ноября. Тогда силы ПВО справились с угрозой и ракеты были сбиты еще на подлете к столице. К счастью, обошлось без жертв. Интересно, что перед этим противник не атаковал Киев и область ракетами свыше 50 дней.

Ранее "Телеграф" писал о том, что противник начал кошмарить украинцев еще с вечера 15 ноября. Тогда взрывы слышали в Миргороде Полтавской области.