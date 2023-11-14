Война — день 629: оккупанты меняют тактику под Бахмутом и давят на Авдеевку
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Оперативно о главном за сутки
Активная фаза боевых действий в Украине продолжается, а наиболее жаркой ситуация остается на востоке нашей страны. В частности возле Бахмута россияне начали менять тактику, прешли к активной обороне и ищут слабые места в обороне ВСУ. Не затихают бои и под Авдеевкой, где оккупанты уже понесли большие потери, чем под Бахмутом и Угледаром.
В этом материале "Телеграф" рассказывает о главных событиях в Украине и мире 14 ноября, но более оперативную информацию можно получать в нашем Telegram-канале по этой ссылке.
00:00 В Херсоне после объявления тревоги прозвучал взрыв, мониторинговые группы говорят, что предварительно это был запуск баллистической ракеты из Крыма.
О том, что происходило 11 ноября, читайте в материале: Война — день 626: Украина под атаками празднует годовщину освобождения Херсона
Информацию за 12 ноября смотрите по ссылке: Война — день 627: оккупанты концентрируют силы на Авдеевке и готовят новые обстрелы
С данными за 13 ноября можно ознакомиться в трансляции: Война — день 628: россияне усиливают давление на востоке, но несут потери