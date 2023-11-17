ЗСУ офіційно підтвердили плацдарми на лівобережжі Херсонщини: у рф там величезні втрати (карта)

Операція триває вже деякий час

У ЗСУ офіційно підтвердили інформацію про успіхи Сил оборони на лівобережжі Херсонщини. Українські морпіхи там серйозно "покришили" супротивника.

Про це повідомляє пресслужба Морської піхоти ЗСУ. Військові інформують, що внаслідок заздалегідь спланованих заходів Сили оборони України провели серію успішних дій на лівому березі річки Дніпро на Херсонщині. У ході операції морпіхам вдалося закріпитися на кількох плацдармах.

Варто зазначити, як раніше коментувала прессекретар Сил оборони півдня Наталія Гуменюк, мова йде про бойові дії на лінії від 3 до 8 км від зрізу води вздовж усього берега Дніпра.

За словами військових, у ході боїв з російськими окупантами зазнали тяжких втрат у живій силі та техніці.

"Зокрема, з початку проведення зазначених заходів ворог втратив: особового складу – 1216 вбитими та 2217 пораненими, 24 танки, 89 артилерійських систем та мінометів, 135 одиниць різноманітної автомобільної техніки, 48 одиниць бойових броньованих машин, у тому числі БТР та БМП, 9 РСЗВ, 14 плавзасобів, 15 одиниць спеціальної техніки, 4 командні пункти, 29 складів з боєприпасами, як польових, так і стаціонарних. Крім того, зведеним підрозділом РЕБ морської піхоти було нейтралізовано 135 FPV дронів та 5 БПЛА оперативно-тактичного рівня.

Українські морські піхотинці здійснюють вогневі ураження на лівобережжі Херсонщини та проводять дії з метою знищення ворога", — кажуть морпіхи.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що про атаки ЗСУ на лівобережжі Херсонщини говорили і західні аналітики, і російські пропагандисти. Про складнощі окупантів говорив навіть російський диктатор володимир путін. Він назвав це новим контрнаступом ЗСУ.