Цифра растет: Гетманцев рассказал, сколько Украина теряет денег из-за воздушных тревог

Сумма ущерба зависит от региона

В Украине из-за постоянной угрозы обстрелов со стороны россии регулярно объявляется воздушная тревога. Это приводит к значительным убыткам в экономике.

Об этом сообщил глава комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев. По его словам, в 2022 году в Украине ущерб от тревог составлял 7 млрд грн в сутки.

Народный депутат сообщил, как изменилась эта цифра в 2023 году. Он подчеркнул, что в случае подсчета убытков в привязке к ВВП, они постоянно увеличиваются. Но, если учитывать номинально растущий, по оценкам НБУ, ВВП, он в этом году составит 6,63 трлн.

По словам Гетманцева, если предположить, что во время тревоги останавливается половина экономики, ущерб за чистые сутки тревоги будет условно составлять — 9 млрд грн. Стоит отметить, что речь идет об условных сутках, когда тревога продолжается все время.

Он подчеркнул, что такой подход к расчетам приблизительный и может меняться по регионам. По словам нардепа, на приблизительность расчетов влияет и то, что значительная часть тревог приходится на ночное время. Однако, по мнению Гетманцева, оценить ориентировочный масштаб потерь в валовой добавленной стоимости все же можно.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский дал поручение Министерству обороны, Генштабу и Кабмину предложить решение, чтобы вылеты носителей "Кинжалов" не парализовали страну на часы. В свою очередь спикер Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат заявил, что такое решение еще не принято.