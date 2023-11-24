Не только из-за МиГа: Игнат рассказал, почему тревоги в Украине стали длиннее

россия стремится максимально испортить жизнь украинцам

В Украине увеличилось время воздушных тревог — причина в том, что россияне начали запускать "шахеды" по более длинным маршрутам, а траектория их полета значительно усложнилась. С помощью беспилотников враг старается найти слабые места украинской противовоздушной обороны.

"Россияне хотят видеть слабые места при планировании своих маршрутов. Если дрону удалось пролететь маршрутом, который вчера или позавчера был использован, используя ландшафт местности, реки или дороги вплоть до цели, которую враг себе заприметил, значит этот маршрут можно и в дальнейшем использовать", — пояснил спикер командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат в эфире телемарафона.

Он пояснил, что сначала россияне применяли "шахеды" одиночно и днем. Потом начали запускать их группами, далее перешли на точечные удары точечные. Сейчас они снова сменили тактику, поэтому длительные воздушные тревоги в Украине объявляют не только в связи с поднятием россиянами в воздух МиГов, которые могут нести "Кинжалы", но и из-за дронов.

"А сейчас они действуют фактически врассыпную: залетают из Приморско-Ахтарска и направляются в разные регионы. Тревоги продолжительные, потому что наносят удары группами дронов, по несколько волн", — описал ситуацию спикер командования ВС ВСУ.

Как сообщал "Телеграф", Украина активно готовится к повторению масштабных российских обстрелов посреди зимы. Создается трехуровневая защита энергообъектов.