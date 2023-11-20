Украина готовится к обстрелам: на энергообъектах создали защиту из трех уровней

Некоторые объекты хотят защитить даже от прямого попадания ракеты

Украина активно готовится к повторению масштабных российских обстрелов посреди зимы, а потому сооружает трехуровневую защиту энергообъектов.

Как сообщает пресс-служба Государственного агентства восстановления и развития инфраструктуры Украины, оно обратилось за помощью в подготовке технической документации к международным партнерам.

Представители правительства и Генштаба ВСУ приняли решение о создании укреплений, которые эффективно смогут отражать угрозу как от ракет, так и дронов. К ним относится:

создание габионов и биг-бегов (конструкций из ткани и сетки, наполненных камнями и песком) для защиты от осколков. В настоящее время они защищают 90 объектов в 21 области;

работы над созданием бетонных конструкций для защиты от дронов, которые ведутся с марта 2023 года. Сейчас они сооружаются на 22 подстанциях и 63 автотрансформаторах в 14 областях.

постройка укрытий от прямого попадания самых мощных ракет. Работы идут на 22 подстанциях

"При проектировании используются исходные данные от ГШ, руководство для инженерных войск и международные нормативные документы, полученные от специализированных специалистов при прохождении обучения в Британии по нормативам и стандартам Британии и США", — говорится в сообщении.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказал, насколько украинская энергосистема готова к зиме, а также о том, какие области наиболее уязвимы к блекаутам.