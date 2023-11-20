Україна готується до обстрілів: на енергооб’єктах створили захист з трьох рівнів

Деякі об’єкти хочуть захистити навіть від прямого влучання ракети

Україна активно готується до повторення масштабних російських обстрілів серед зими, а тому споруджує трирівневий захист енергооб’єктів.

Як повідомляє пресслужба Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України, воно звернулося за допомогою у підготовці технічної документації до міжнародних партнерів.

Представники уряду та Генштабу ЗСУ ухвалили рішення про створення укріплень, які ефективно зможуть відбивати загрозу як від ракет, так і дронів. До них належить:

створення габіонів та біг-бегів (конструкцій з тканини та сітки, наповнених камінням та піском) для захисту від уламків. Нині вони захищають 90 об’єктів у 21 області;

роботи над створенням бетонних конструкцій для захисту від дронів, що ведуться з березня 2023 року. Зараз вони споруджуються на 22 підстанціях та 63 автотрансформаторах у 14 областях.

будівництво укриттів від прямого влучення найпотужніших ракет. Роботи йдуть на 22 підстанціях

"Під час проєктування використовуються вихідні дані від ГШ, керівництво для інженерних військ та міжнародні нормативні документи, отримані від спеціалізованих фахівців при проходженні навчання в Британії за нормативами та стандартами Британії та США", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповів, наскільки українська енергосистема готова до зими, а також про те, які області найбільш уразливі до блекаутів.