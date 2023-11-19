Підвищення тарифів на електрику: в Міненерго поставили крапку у питанні

В НКРЕКП вже випустили офіційне спростування слів Ущаповського, на які посилаються ЗМІ

Влада України не планує підвищувати тарифи на електроенергію з 1 січня 2024 року, як раніше повідомлялося низкою ЗМІ. Фейкову інформацію про це розповсюджують росіяни з метою розхитати ситуацію в країні.

Про це сказано в офіційній заяві Міністерства енергетики України, розміщеній на Урядовому порталі. У відомстві зазначили також, що таких планів в уряду й не було.

"Міненерго офіційно повідомляє, що підвищення тарифів для населення наразі не передбачається" – сказали у міністерстві.

Українські ЗМІ, зазначається у повідомленні, пишуть про підвищення тарифів із посиланням на інтерв'ю голови Національної комісії, яка здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг Костянтина Ущаповського. Але Ущаповський нічого про це не говорив, а НКРЕКП вже випустила публічне спростування.

Відзначається, що фейкову інформацію підхопили та почали активно просувати росіяни, які намагаються використати її, як чергове джерело можливості розхитати настрої в Україні. Щобільше, за даними міністерства, ІПСО щодо відключення світла, неготовності енергосистеми до зими або про підвищення тарифів постійно намагаються поширювати в українському інфопросторі саме росіяни.

Раніше "Телеграф" повідомив, що питання підвищення тарифів на електроенергію в Україні поставлене на паузу до кінця опалювального сезону. При цьому приводити вартість струму для населення до ринкового рівня все ж таки доведеться.