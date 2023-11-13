Виростуть чи ні: стало відомо, коли піднімуть тарифи на газ в Україні

Платити більше за блакитне паливо українцям таки доведеться, але не найближчим часом

Військовий стан в Україні став підставою для влади відстрочити підвищення цін на газ для населення. Тим часом у соцмережах з’явилася інформація щодо можливого подорожчання блакитного палива.

Втім, поки що українцям переживати нема про що. До кінця опалювального сезону населення точно не платитимуть більше, повідомляє ГазПравда.

В Україні до 1 травня 2024 року діє річна фіксована ціна – 7 грн. 96 коп. за кубометр газу.

Крім того, законодавством заборонено піднімати ціни на газ під час дії воєнного стану. Обмеження діють ще й півроку після скасування воєнного стану.

Видання повідомляє, що партнери України та її кредитори наполегливо радять владі завершити реформу енергетичного ринку. Ключовою складовою цієї реформи є лібералізація тарифів. Говорячи простими словами, від України вимагають встановити ринкові ціни на електроенергію та газ. От саме тоді тарифи можуть зрости. Але коли це станеться поки що невідомо.

Зараз із державного бюджету фактично субсидують кожен кубометр газу, який спожили громадяни. У Нафтогазі кажуть, що така компенсація всіх громадян шкодить не лише держбюджету, а й всій галузі в майбутньому. Адже без ринкових умов не варто сподіватися на значні інвестиції у видобуток газу чи розвиток енергоефективності.

"Будь-який ринок краще, ніж державне регулювання. Він призводить до конкуренції, до підвищення якості надання послуг, до справедливості, до мотивації економити, до енергоефективності. Це відкриває економіку. Робить більш захищеною індустрію", — заявив голова правління НАК Нафтогаз України Олексій Чернишов..

Він зазначив, що за ринкової ціни за газ платитимуть більше лише платоспроможні громадяни. Пенсіонери, наприклад, зможуть, як і раніше, скористатися субсидією.

Раніше "Телеграф" повідомив, що в Україні з’явиться третя платіжка за газ, яку отримуватимуть громадяни. У ній зазначатиметься вартість утримання внутрішньобудинкових мереж, як окрема послуга.