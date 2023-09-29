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Легко та швидко: як знімати показання лічильника на воду та куди їх потрібно передавати

Автор
Анастасія Мокрик Анастасія Мокрик
Дата публікації
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Автор
Як знімати показання лічильника Новина оновлена 29 вересня 2023, 19:19
Як знімати показання лічильника. Фото sovet-ingenera.com

Найчастіше споживачі встановлюють одразу два лічильники

Кожен споживач в Україні має щомісяця знімати та подавати свідчення лічильника за воду. При цьому необхідно знати, як правильно це робити і куди їх передавати.

Для початку варто розібратися, що лічильники бувають кількох видів: електронні, тахометричні, комбіновано-роликові. Найчастіше споживачі встановлюють одразу два лічильники — на холодну та гарячу воду. Про це пише НВ.

Визначити, який із них вимірює холодну воду, а яку гарячу, можна декількома способами:

  • Кольорове маркування. На корпусі прилади для холодної води синє позначення, для гарячої червоне.
  • Літерне маркування. Холодна вода – ХВС (ВСХ), гаряча вода – ГВС (ВСГ);
  • Візуально. Відкрийте кран, наприклад, холодною водою і поспостерігайте за лічильником. Якщо колесо обертається, прилад рахує витрату гарячої води.

Як зняти свідчення лічильників

Перепишіть цифри, що відображаються на циферблаті. Якщо використовується роликовий прилад із 8 цифрами в шкалі, то остання округляється у більшу сторону. Потім одержаний результат множиться на ціну за поточним тарифом ЖКГ.

Підсумкова цифра вписується у розрахункову квитанцію чи книжку подальшого внесення коштів.

Як передати показання лічильників

  • в особистому кабінеті;
  • на сайті;
  • через Viber-бот;
  • за телефоном (044) 202-0202;
  • у Telegram-боті у додатку;
  • у центрах комунального сервісу (ЦКС) за телефоном 247-40-40,
  • у центрах обслуговування споживачів Київводоканалу (ЦОП);
  • у банківських установах.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, як правильно знімати показники лічильника за газ, а також куди їх потім потрібно передавати. До речі, зробити це можна в режимі онлайн.

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#Україна #Споживач #Вода #Лічильники