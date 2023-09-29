Легко та швидко: як знімати показання лічильника на воду та куди їх потрібно передавати
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Найчастіше споживачі встановлюють одразу два лічильники
Кожен споживач в Україні має щомісяця знімати та подавати свідчення лічильника за воду. При цьому необхідно знати, як правильно це робити і куди їх передавати.
Для початку варто розібратися, що лічильники бувають кількох видів: електронні, тахометричні, комбіновано-роликові. Найчастіше споживачі встановлюють одразу два лічильники — на холодну та гарячу воду. Про це пише НВ.
Визначити, який із них вимірює холодну воду, а яку гарячу, можна декількома способами:
- Кольорове маркування. На корпусі прилади для холодної води синє позначення, для гарячої червоне.
- Літерне маркування. Холодна вода – ХВС (ВСХ), гаряча вода – ГВС (ВСГ);
- Візуально. Відкрийте кран, наприклад, холодною водою і поспостерігайте за лічильником. Якщо колесо обертається, прилад рахує витрату гарячої води.
Як зняти свідчення лічильників
Перепишіть цифри, що відображаються на циферблаті. Якщо використовується роликовий прилад із 8 цифрами в шкалі, то остання округляється у більшу сторону. Потім одержаний результат множиться на ціну за поточним тарифом ЖКГ.
Підсумкова цифра вписується у розрахункову квитанцію чи книжку подальшого внесення коштів.
Як передати показання лічильників
- в особистому кабінеті;
- на сайті;
- через Viber-бот;
- за телефоном (044) 202-0202;
- у Telegram-боті у додатку;
- у центрах комунального сервісу (ЦКС) за телефоном 247-40-40,
- у центрах обслуговування споживачів Київводоканалу (ЦОП);
- у банківських установах.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, як правильно знімати показники лічильника за газ, а також куди їх потім потрібно передавати. До речі, зробити це можна в режимі онлайн.