Легко та швидко: як знімати показання лічильника на воду та куди їх потрібно передавати

Найчастіше споживачі встановлюють одразу два лічильники

Кожен споживач в Україні має щомісяця знімати та подавати свідчення лічильника за воду. При цьому необхідно знати, як правильно це робити і куди їх передавати.

Для початку варто розібратися, що лічильники бувають кількох видів: електронні, тахометричні, комбіновано-роликові. Найчастіше споживачі встановлюють одразу два лічильники — на холодну та гарячу воду. Про це пише НВ.

Визначити, який із них вимірює холодну воду, а яку гарячу, можна декількома способами:

Кольорове маркування. На корпусі прилади для холодної води синє позначення, для гарячої червоне.

Літерне маркування. Холодна вода – ХВС (ВСХ), гаряча вода – ГВС (ВСГ);

Візуально. Відкрийте кран, наприклад, холодною водою і поспостерігайте за лічильником. Якщо колесо обертається, прилад рахує витрату гарячої води.

Як зняти свідчення лічильників

Перепишіть цифри, що відображаються на циферблаті. Якщо використовується роликовий прилад із 8 цифрами в шкалі, то остання округляється у більшу сторону. Потім одержаний результат множиться на ціну за поточним тарифом ЖКГ.

Підсумкова цифра вписується у розрахункову квитанцію чи книжку подальшого внесення коштів.

Як передати показання лічильників

в особистому кабінеті;

на сайті;

через Viber-бот;

за телефоном (044) 202-0202;

у Telegram-боті у додатку;

у центрах комунального сервісу (ЦКС) за телефоном 247-40-40,

у центрах обслуговування споживачів Київводоканалу (ЦОП);

у банківських установах.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, як правильно знімати показники лічильника за газ, а також куди їх потім потрібно передавати. До речі, зробити це можна в режимі онлайн.