Як не заплутатися у даних: поради, щоб зняти показники лічильника за світло правильно

Ці прості правила допоможуть правильно записати показники лічильників

Щоб уникнути переплат за електроенергію, необхідно правильно знімати та передавати показники лічильників. У деяких споживачів стоять багатотарифні лічильники, які рахують спожиту електроенергію за "нічним" та "денним" тарифами.

На порталі "Дзеркало тижня" розповіли, як правильно знімати показники лічильників. Важливо звернути увагу, що записувати та передавати потрібно лише цифри до коми (чорного кольору), які вказують на цілі кіловат-години.

Так, двотарифний лічильник відображає дані спожитої електроенергії на даний момент, також спожиту електроенергію в цілому та окремо за "нічним" та "денним" тарифами. "Нічний" тариф ще називають економним, адже вартість 1 кВт рівно наполовину менша, ніж удень.

Щоб правильно зняти показники двозонного лічильника, потрібно визначити на панелі позначення "день" та "ніч". Їхні позначення можуть відрізнятися в залежності від компанії-виробника.

NiK: "день" — "Т11" ("Т1"), "ніч" — "Т12" ("Т2");

GAMA: "день" — "1.5.8.1", "ніч" — "1.5.8.2";

СТК: "день" — "Е1", "ніч" — "Е2".

Показники того чи іншого тарифу виводяться на табло лічильника по черзі. Також є загальний показник спожитої електроенергії, який враховує "денні" та "нічні" показники.

Покрокова інструкція зняття показників лічильника:

Натисніть "Введення", щоб переключити значення між собою.

Запишіть показники "денного" тарифу, а потім "нічного" тарифу.

Середньодобовий показник записувати не варто, оскільки він розраховується компанією-постачальником електроенергії з огляду на всі коефіцієнти.

Важливо відзначити, що при знятті показників лічильника потрібно звертати увагу тільки на ті цифри, які розташовані до коми та виділені чорним кольором. Нулі та цифри після коми записувати не потрібно.

Після того, як показання лічильника записані, їх необхідно передати компанії-постачальнику. Про те, як це зробити "Телеграф", розповідав раніше.

Також "Телеграф" повідомляв про те, як правильно знімати показники лічильників за газ. Робити це рекомендують 1 числа кожного місяця.