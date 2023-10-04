Оплата за газ: як правильно передати показники, щоб не було боргів або переплат

Передавати показники необхідно через офіційні сервіси

Українці мають щомісяця передавати показники лічильників за газ. Робити це необхідно на початку місяця – з 1 по 5 число.

Як нагадує газопостачальна компанія "Нафтогаз України", кожен споживач може мати свого постачальника газу. Ним може бути як і "Нафтогаз", так і місцеві облгазів.

У компанії також підкреслили, що показники через платіжні системи не передаються до облгазу. Передавати показники необхідно лише через офіційні сервіси:

чатботи https://chats.viber.com/naftogazpostac, http://m.me/NaftogazGasSupply, https://t.me/GASUA_bot;

СМС на короткий номер 4647;

особистий кабінет https://my.gas.ua/login;

за спрощеною процедурою gas.ua/uk/indicators;

в автоматичному режимі, використовуючи IVR меню за номерами:

066-300-2-888 (Vodafone);

098-300-2-888 (Kyivstar);

093-300-2-888 (Lifecell).

Наразі така можливість доступна виключно для клієнтів Кропивницька філія "Газмережі", Дніпровська філія "Газмережі", Харківська філія "Газмережі", Харківська міська філія "Газмережі" та Криворізька філія "Газмережі", АТ "Вінницягаз", Житомирська філія "Газмережі", АТ "Сумигаз", Київська філія "Газмережі", АТ "Львівгаз", АТ "Дніпропетровськгаз", АТ "Хмельницькгаз" і АТ "Миколаївгаз", Донецькоблгаз, АТ "Івано-Франківськгаз", АТ "Черкасигаз".

Для клієнтів інших компаній "Нафтогаз" просить передавати показники лічильника як і раніше — до свого облгазу.

Раніше "Телеграф" розповідав, що в Україні повертають перевірки лічильників. Пройти цю процедуру потрібно до 7 липня 2023 року.