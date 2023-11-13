Вырастут или нет: стало известно, когда поднимут тарифы на газ в Украине

Платить больше за голубое топливо украинцам таки придется, но не в ближайшее время

Военное положение в Украине стало основанием для властей отсрочить повышение цен на газ для населения. Тем временем в соцсетях появилась информация по поводу возможного подорожания голубого топлива.

Впрочем, пока украинцам переживать не о чем. До конца отопительного сезона население точно не будут платить больше, сообщает ГазПравда.

В Украине до 1 мая 2024 года действует годовая фиксированная цена – 7 грн. 96 коп. за кубометр газа.

Кроме того, законодательством запрещено поднимать цены на газ во время действия военного положения. Ограничения действуют еще и полгода после отмены военного положения.

Издание сообщает, что партнеры Украины и ее кредиторы настойчиво советуют властям завершить реформу энергетического рынка. Ключевая составляющая этой реформы – либерализация тарифов. Говоря простыми словами, от Украины требуют установить рыночные цены на электроэнергию и газ. Вот тогда тарифы и могут вырасти. Но когда это произойдет пока неизвестно.

Сейчас же из государственного бюджета фактически субсидируют каждый кубометр газа, который потребили граждане. В Нафтогаз говорят, что такая компенсация всех граждан вредит не только госбюджету, но и всей отрасли в будущем. Ведь без рыночных условий не стоит надеяться на значительные инвестиции в добычу газа или развитие энергоеффективности.

"Любой рынок лучше, чем государственное регулирование. Он приводит к конкуренцци, к повышению качества оказания услуг, к справедливости, к мотивации экономить, к энергоэффективности. Это открывает экономику. Делает больше защищенной индустрию.", — заявил глава правления НАК Нафтогаз Украины Алексей Чернышов.

Он отметил, что при рыночной цене за газ платить больше будут только платежеспособные граждане. Пенсионеры, например, смогут, как и прежде, воспользоваться субсидией.

Ранее "Телеграф" сообщил, что в Украине появится третья платежка за газ, которую будут получать граждане. В ней будет указываться стоимость содержания внутридомовых сетей, как отдельная услуга.