Укр

Оплата за газ: как правильно передать показатели, чтобы не было долгов или переплат

Автор
Андрей Мулько Андрей Мулько
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Как правильно передавать показатели счетчика за газ Новость обновлена 04 октября 2023, 18:18
Как правильно передавать показатели счетчика за газ. Фото Коллаж "Телеграфа"

Передавать показатели необходимо через официальные сервисы

Украинцам нужно ежемесячно передавать показатели счетчиков за газ. Делать это необходимо в начале месяца – с 1 по 5 число.

Как напоминает газоснабжающая компания "Нефтегаз Украины", каждый потребитель может иметь своего поставщика газа. Им может быть как и "Нефтегаз", так и местные облгазы.

В компании также подчеркнули, что показатели через платежные системы не передаются в облгаз. Передавать показатели необходимо только через официальные сервисы:

чатботы https://chats.viber.com/naftogazpostac, http://m.me/NaftogazGasSupply, https://t.me/GASUA_bot;

СМС на номер 4647;

личный кабинет https://my.gas.ua/login;

по упрощенной процедуре gas.ua/ru/indicators;

в автоматическом режиме, используя IVR меню по номерам:

066-300-2-888 (Vodafone);

098-300-2-888 (Kyivstar);

093-300-2-888 (Lifecell).

В настоящее время такая возможность доступна исключительно для клиентов Кропивницкий филиал "Газсети", Днепровский филиал "Газсети", Харьковский филиал "Газсети", Харьковский городской филиал "Газсети" и Криворожский филиал "Газсети", АО "Винницагаз", Житомирский филиал "Газсети", АО "Львовгаз", АО "Днепропетровскгаз", АО "Хмельницкгаз" и АО "Николаевгаз", Донецкоблгаз, АО "Ивано-Франковскгаз", АО "Черкассыгаз".

Для клиентов других компаний "Нафтогаз" просит передавать показатели счетчика по-прежнему в свой облгаз.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в Украине возвращают проверки счетчиков. Пройти эту процедуру следует до 7 июля 2023 года.

Теги:
#Газ #Нафтогаз #Счетчик