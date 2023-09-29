Легко и быстро: как снимать показания счетчика на воду и куда их нужно передавать

Чаще всего потребители устанавливают сразу два счетчика

Каждый потребитель в Украине должен ежемесячно снимать и подавать показания счетчика за воду. При этом необходимо знать, как правильно это делать и куда их потом передавать.

Для начала стоит разобраться, что счетчики бывают нескольких видов: электронные, тахометрические, комбинированно-роликовые. Чаще всего потребители устанавливают сразу два счетчика — на холодную и горячую воду. Об этом пишет НВ.

Определить, какой из них измеряет холодную воду, а какой горячую, можно несколькими способами:

Цветная маркировка. На корпусе приборы для холодной воды синее обозначение, для горячей — красное.

Буквенная маркировка. Холодная вода – ХВС (ВСХ), горячая вода – ГВС (ВСГ);

Визуально. Откройте кран, к примеру, в холодной водой и понаблюдайте за счетчиком. Если колесико вращается, прибор считает расход горячей воды.

Как снять показания счетчиков

Перепишите отображаемые на циферблате цифры. Если используется роликовый прибор с 8 цифрами в шкале, то последняя округляется в большую сторону. Затем полученный результат умножается на цену по текущему тарифу ЖКХ.

Итоговая цифра вписывается в расчетную квитанцию или книжку для дальнейшего внесения средств.

Как передать показания счетчиков

в личном кабинете;

на сайте;

через Viber-бот;

по телефону (044) 202-0202;

в Telegram-боте в приложении;

в центрах коммунального сервиса (ЦКС) по телефону 247-40-40,

в центрах обслуживания потребителей Киевводоканала (ЦОП);

в банковских учреждениях.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, как правильно снимать показатели счетчика за газ, а также куда их потом нужно передавать. К слову, сделать это можно в режиме онлайн.