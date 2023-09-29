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Легко и быстро: как снимать показания счетчика на воду и куда их нужно передавать

Автор
Анастасия Мокрик Анастасия Мокрик
Дата публикации
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Автор
Как снимать показания счетчика Новость обновлена 29 сентября 2023, 19:19
Как снимать показания счетчика. Фото sovet-ingenera.com

Чаще всего потребители устанавливают сразу два счетчика

Каждый потребитель в Украине должен ежемесячно снимать и подавать показания счетчика за воду. При этом необходимо знать, как правильно это делать и куда их потом передавать.

Для начала стоит разобраться, что счетчики бывают нескольких видов: электронные, тахометрические, комбинированно-роликовые. Чаще всего потребители устанавливают сразу два счетчика — на холодную и горячую воду. Об этом пишет НВ.

Определить, какой из них измеряет холодную воду, а какой горячую, можно несколькими способами:

  • Цветная маркировка. На корпусе приборы для холодной воды синее обозначение, для горячей — красное.
  • Буквенная маркировка. Холодная вода – ХВС (ВСХ), горячая вода – ГВС (ВСГ);
  • Визуально. Откройте кран, к примеру, в холодной водой и понаблюдайте за счетчиком. Если колесико вращается, прибор считает расход горячей воды.

Как снять показания счетчиков

Перепишите отображаемые на циферблате цифры. Если используется роликовый прибор с 8 цифрами в шкале, то последняя округляется в большую сторону. Затем полученный результат умножается на цену по текущему тарифу ЖКХ.

Итоговая цифра вписывается в расчетную квитанцию или книжку для дальнейшего внесения средств.

Как передать показания счетчиков

  • в личном кабинете;
  • на сайте;
  • через Viber-бот;
  • по телефону (044) 202-0202;
  • в Telegram-боте в приложении;
  • в центрах коммунального сервиса (ЦКС) по телефону 247-40-40,
  • в центрах обслуживания потребителей Киевводоканала (ЦОП);
  • в банковских учреждениях.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, как правильно снимать показатели счетчика за газ, а также куда их потом нужно передавать. К слову, сделать это можно в режиме онлайн.

Теги:
#Украина #Потребитель #Вода #Счетчики