Как не запутаться в данных: советы, чтобы снять показатели счетчика за свет правильно

Эти простые правила помогут верно записать показатели счетчиков

Чтобы избежать переплат за электроэнергию, необходимо правильно снимать и передавать показатели счетчиков. У некоторых потребителей стоят многотарифные счетчики, которые считают потребленную электроэнергию по "ночному" и "дневному" тарифам.

На портале "Зеркало недели" рассказали о том, как правильно снимать показатели счетчиков. Важно обратить внимание, что записывать и передавать нужно только цифры до запятой (черного цвета), которые указывают на целые киловатт-часы.

Так, двухтарифный счетчик отображает данные потребленной электроэнергии на данный момент, также потребленную электроэнергию в целом и отдельно по "ночному" и "дневному" тарифам. "Ночной" тариф еще называют экономным, ведь стоимость 1 кВт ровно в половину меньше, чем днем.

Чтобы правильно снять показания двузонного счетчика, нужно определить на панели обозначения "день" и "ночь". Их обозначения могут отличаться в зависимости от компании-производителя.

NiK: "день" – "Т11" ("Т1"), "ночь" – "Т12" ("Т2");

GAMA: "день" – "1.5.8.1", "ночь" – "1.5.8.2";

СТК: "день" – "Е1", "ночь" – "Е2".

Важно отметить, что показатели того или иного тарифа выводятся на табло счетчика поочередно. Также есть общий показатель потребленной электроэнергии, который учитывает "дневные" и "ночные" показатели.

Пошаговая инструкция снятия показателей счетчика:

Нажмите "Ввод", чтобы переключить значения между собой.

Запишите показатели "дневного" тарифа, а затем "ночного" тарифа.

Среднесуточный показатель записывать не стоит, так как он рассчитывается компанией-поставщиком электроэнергии, учитывая все коэффициенты.

Важно отметить, что при снятии показателей счетчика, нужно обращать внимание только на те цифры, которые расположены до запятой и выделены черным цветом. Нули и цифры после запятой записывать не нужно.

После того, как показания счетчика записаны, их нужно передать компании-поставщику. О том, как это сделать "Телеграф" рассказывал ранее.

Также "Телеграф" сообщал о том, как правильно снимать показатели счетчиков за газ. Делать это рекомендуют 1 числа каждого месяца.