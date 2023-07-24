Как не запутаться в данных: советы, чтобы снять показатели счетчика за свет правильно
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Эти простые правила помогут верно записать показатели счетчиков
Чтобы избежать переплат за электроэнергию, необходимо правильно снимать и передавать показатели счетчиков. У некоторых потребителей стоят многотарифные счетчики, которые считают потребленную электроэнергию по "ночному" и "дневному" тарифам.
На портале "Зеркало недели" рассказали о том, как правильно снимать показатели счетчиков. Важно обратить внимание, что записывать и передавать нужно только цифры до запятой (черного цвета), которые указывают на целые киловатт-часы.
Так, двухтарифный счетчик отображает данные потребленной электроэнергии на данный момент, также потребленную электроэнергию в целом и отдельно по "ночному" и "дневному" тарифам. "Ночной" тариф еще называют экономным, ведь стоимость 1 кВт ровно в половину меньше, чем днем.
Чтобы правильно снять показания двузонного счетчика, нужно определить на панели обозначения "день" и "ночь". Их обозначения могут отличаться в зависимости от компании-производителя.
- NiK: "день" – "Т11" ("Т1"), "ночь" – "Т12" ("Т2");
- GAMA: "день" – "1.5.8.1", "ночь" – "1.5.8.2";
- СТК: "день" – "Е1", "ночь" – "Е2".
Важно отметить, что показатели того или иного тарифа выводятся на табло счетчика поочередно. Также есть общий показатель потребленной электроэнергии, который учитывает "дневные" и "ночные" показатели.
Пошаговая инструкция снятия показателей счетчика:
- Нажмите "Ввод", чтобы переключить значения между собой.
- Запишите показатели "дневного" тарифа, а затем "ночного" тарифа.
- Среднесуточный показатель записывать не стоит, так как он рассчитывается компанией-поставщиком электроэнергии, учитывая все коэффициенты.
Важно отметить, что при снятии показателей счетчика, нужно обращать внимание только на те цифры, которые расположены до запятой и выделены черным цветом. Нули и цифры после запятой записывать не нужно.
После того, как показания счетчика записаны, их нужно передать компании-поставщику. О том, как это сделать "Телеграф" рассказывал ранее.
Также "Телеграф" сообщал о том, как правильно снимать показатели счетчиков за газ. Делать это рекомендуют 1 числа каждого месяца.