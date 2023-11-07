В Україні пропонують залучити іноземців до фінансування субсидій: що зміниться

Середній розмір субсидії в опалювальний період минулоріч — 1600 грн, однак тарифи зросли

На виплату субсидій в Україні в бюджеті на 2023 рік заклали 37 млрд грн. Однак в Мінсоцполітики хочуть залучити додаткові джерела фінансування в умовах воєнного стану.

Про це стало відомо з проєкту, опублікованого на сайті Федерацій профспілок до обговорення. В міністерстві пропонують винаходити кошти у фінансуванні від інших урядів, міжнародних чи донорських організацій. Для реалізації буде потрібно змінити частину документів, зокрема додати згоду на обробку даних людини іноземним організаціям. Реалізовувати проєкт можуть через банки, фінустанови та "Укрпошту".

Також по-новому прописуватимуть нормативи на один з видів субсидії — на придбання твердого палива. Пропонується розмежувати її за видами за спроможністю вироблення тепла, достатнього для встановлення та підтримання відповідного температурного режиму в приміщені в холодну пору року. Для родини з 2 людей пропонуються наступні показники.

Screenshot з проєкту

Згідно з проєктом до кінця року кількість отримувачів пільг та житлових субсидій на тверде паливо може сягнути 125 тис. родин та 270 тис. домогосподарств відповідно. Також проєкт унормовує ціни на тверде паливо з ринковими. Зазначається, що Мінсоцполітики вже проводить процедури з УВКБ ООН про розширення домовленостей та надання до 75 млн дол. США на виплату допомоги отримувачам пільг та житлових субсидій на придбання твердого палива. Орієнтовно це зможе підтримати 450 тис. осіб виплатою в розмірі 6 660 гривень.

Раніше "Телеграф" розповідав про причини втрати субсидії в Україні. Окрім придбання твердого палива, субсидію можна отримати і на інші житлово-комунальні послуги.