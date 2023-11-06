Пенсіонери отримуватимуть більше: як зміняться виплати у 2024

На нові пенсії можна розраховувати уже з 1 січня

У 2024 бюджет передбачає збільшення прожиткового мінімуму, від якого залежить і розмір пенсійних виплат в Україні. "Телеграф" з'ясував, на які розміри виплат пенсіонерам можна розраховувати уже з 1 січня.

Також очікується, що пенсії зростуть не тільки на початку року, а й у березні, коли буде індексація виплат. Про це інформує Економіка-24.

З 1 січня прожитковий мінімум збільшиться до 2 920 гривень. Як наслідок, мінімальна пенсія зросте з 2 093 гривень до 2 361 гривні.

Передбачаються також подальші зростання виплат пенсіонерам, але вже у березні 2024 року, коли буде проведена індексація пенсій. Проте наразі не відомо, наскільки можуть зрости надходження.

Важливо те, що пенсії індексуватимуть лише тим особам, які до 65-річного віку набули необхідного стажу (для жінок – 30 років, а у чоловіків – 35 років).

У цей же період, максимальна пенсія має зрости до 23 610 гривень, а середня виплата по Україні до 6 тисяч гривень.

Зростуть і ці соцвиплати

Очікується, що у 2024 році зростуть й інші соціальні виплати, які залежать від прожиткового мінімуму. Сюди належать:

дітям віком до 6 років – 2 563 гривні;

дітям віком від 6 до 18 років – 3 196 гривень;

працездатним особам – 3 028 гривень;

працездатним особам, які застосовуються для визначення базового розміру посадового окладу судді – 2 102 гривні;

працездатним особам, які застосовуються для визначення посадових окладів працівників інших державних органів, оплата праці яких регулюється спеціальними законами, а також працівників податкових і митних органів – 2 102 гривні;

працездатним особам, які застосовуються для визначення посадового окладу прокурора окружної прокуратури – 1 600 гривень;

особам, які втратили працездатність (мінімальна пенсія) – 2 361 гривня.

Нагадаємо, "Телеграф" раніше писав, чи можуть пенсіонери втратити субсидії. І з'ясував, що при розрахуванні суми субсидії враховуються всі доходи. Окрім пенсії, це можуть бути дивіденди за цінними паперами або ж з вкладів у банках.