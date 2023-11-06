Чи може пенсіонер втратити субсидію: які особливості отримання допомоги

Умови отримання субсидії для всіх спільні

Одна з категорій українців, які можуть отримати субсидію на оплату житлово-комунальних послуг — це пенсіонери. При розрахуванні суми субсидії враховуються всі доходи. Окрім пенсії, це можуть бути дивіденди за цінними паперами або ж з вкладів у банках.

На суму допомоги впливає пенсія, яку отримували в серпні поточного року. Це стосується тих хто оформлює субсидію зараз, на опалювальний період. Якщо ж пенсіонер в серпні ще таким не був або ж оформлює заяву на отримання субсидії після 30 листопада, то рахуватимуть в доход виплату за попередній місяць перед подачею заяви.

Також варто зауважити, що якщо окрім пенсіонера в домогосподарстві прописаний ще хтось, то до заяви та декларації потрібно подати ще документи. В разі якщо ці люди не проживають на території домоволодіння, це потребує підтвердження, наприклад, документів про навчання або сплату оренди в іншому місці.

Якщо з'ясується, що пенсіонер не подав інформацію про інших членів домоволодіння, субсидія опиниться під питанням. Також приводом для скасування субсидії можуть стати борги за комунальні послуги більш ніж 680 грн. Для того, щоб продовжити отримувати субсидію треба або погасити, або реструктуризувати борг. Інший випадок якщо йде суд щодо нарахування.

"Телеграф" також нагадує, що доходи подружжя обов'язково вказуються в декларації і впливають на розмір субсидії. Єдине виключення — для пенсіонерів які проживають в сільській місцевості або в селищах міського типу.