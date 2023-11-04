Від чого залежить розмір субсидії: як доходи впливають

Субсидія розраховується на всіх зареєстрованих або фактично проживаючих людей

Розмір субсидій в Україні залежить від кількох факторів, і встановлюється згідно з постановою Кабміну про спрощення порядку надання субсидій на споживання житлово-комунальних послуг та законодавства України про соціальний захист населення. Основні фактори, які впливають на розмір субсидії це кількість людей що зареєстровані чи живуть по факту, доходи родини/мешканців та майновий стан.

Доходи вказуються в декларації, яка є обов'язковим документом при поданні заяви на отримання субсидії. В переліку доходів, які враховуються в загальний дохід сім'ї — заробітна плата, пенсії, стипендії, соціальні виплати, оренда майна, дивіденди, прибуток від підприємницької діяльності тощо.

Зазвичай, сім'ї з низькими доходами мають більше шансів на отримання субсидії. Однак для того аби мати право на отримання субсидії взагалі, треба або працювати та платити ЄСВ, або бути офіційно зареєстрованим безробітним. Зрозуміле виключення становлять студенти, пенсіонери, неповносправні люди.

В декларації вказують всіх членів сімей всіх осіб зі складу домогосподарства, навіть якщо вони разом не проживають. Якщо є зареєстровані непроживаючі це підтверджується окремо. Законодавство однозначне — якщо це подружжя, то враховуються доходи обох людей, навіть якщо вони разом не живуть.

При обчисленні розміру субсидії на опалювальний період рахують доходи I-II кварталу цього року, серпневу пенсію, а в разі подачі документів для одержання субсидії не з початку сезону — зарплату за два квартали або пенсію за місяць, що передує місяцю, з якого призначається житлова субсидія.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що подача документів може відбуватися онлайн, офлайн та поштою. Дізнатися результат можна на сайті Пенсійного фонду в особистому кабінеті.