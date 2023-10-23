Субсидія на опалювальний період: як розрахувати її суму самостійно (інфографіка)

Держава допомагає українцям платити комуналку

Українці, витрати яких на комунальні платежі перевищують 15%, мають право на отримання житлової субсидії. Подати заявку на неї можна онлайн, а розмір розраховується за спеціальною формулою.

Її нагадали у Пенсійному фонді. Розмір субсидії розраховується як різниця між вартістю житлово-комунальних послуг у межах соціальних норм та нормативів та обсягом обов’язкового платежу. Субсидія дорівнює платі за ЖКП у межах норм та нормативів, мінус обов’язковий платіж.

Розмір обов’язкового платежу на опалювальний період визначається шляхом поділу сукупного доходу всіх членів домогосподарства за два квартали (1 та 2) на кількість місяців, за які враховуються доходи. Обов’язковий відсоток платежу за ЖКП (частина доходу) для домогосподарства обчислюється за спеціальною формулою, наведеною у таблиці.

Для прикладу взято сім’ю з чотирьох осіб, яка звернулася за субсидією у жовтні. У сім’ї чоловік із дружиною та двоє дітей. Батьки працюють, і їхній загальний середньомісячний дохід становить 14 600 гривень. Відповідно до існуючої формули розрахунку субсидії, для них, на опалювальний період вона становить 1316 гривень щомісяця.

Раніше "Телеграф" розповідав, що якщо людина втратила роботу в період, який враховується при підрахунку доходів, то отримати субсидію від держави все ж таки можна. Однак є одна обов’язкова умова.