Втратили роботу? Субсидію будете отримувати за однієї умови

Для кожної родини держава визначає суму обов'язкового платежу, саме на неї впливає дохід кожного члена домогосподарства в місяць

Житлова субсидія в Україні надається на два періоди — опалювальний та неопалювальний. Вона розраховується з огляду на певні періоди отримання доходів. Для опалювального періоду, який триває зараз, враховуються доходи за 1 та 2 квартали 2023 року. Для субсидії на неопалювальний період — 3 та 4 квартали попереднього року.

У Пенсійному фонді зазначили, що якщо людина втратила роботу в період, який враховується при обчисленні доходів, то отримати допомогу від держави все ж таки можна. Треба за означений період не менш ніж місяць бути зареєстрованим у Держслужбі зайнятості як безробітний.

Якщо при цьому людина не робила великих вкладень чи придбань, не отримувала великих сум грошей чи не стала власником автомобіля або ще одного житла, перепон для призначення субсидії не має бути. На призначення субсидії також можуть вплинути нові члени родини чи зміна місця проживання. В такому випадку заява подається наново.

Повнолітня людина у складі домогосподарства може не працювати та не ставати на облік в центр зайнятості з кількох причин. Серед них — отримання освіти на денній формі в навчальному закладі. Тоді в перелік доходів враховується стипендія, в разі навчання на бюджетній формі.

Раніше "Телеграф" розповідав, що причиною скасування субсидії може стати отримання доходу, що в 25 разів перевищує прожитковий мінімум. Однак з правила є виключення, зокрема спадок та цільова благодійна допомога.