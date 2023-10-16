Треба йти до ПФУ: кому не перерахують субсидію автоматично

В разі змін в житті можна отримати або втратити право на субсидію, або ж може змінитися її розмір

Україні продовжують подавати документи на отримання субсидії, як особисто в ЦНАПах, Пенсійному фонді так і онлайн через портал ПФУ чи "Дія". Однак окрім тих, хто за субсидією звертається вперше, нести документи знову треба деяким категоріям отримувачів.

В Міністерстві соціальної політики нагадали, кому треба подати комплект документів для отримання житлової субсидії знову. Це стосується тих отримувачів допомоги, які мали зміни в складі родини, відбулися майнові зміни (як придбання чогось коштовного, так і зменшення рівня доходів), наявність статусу ВПО.

В разі звернення можуть знадобитися додаткові документи, що підтвердять особливі обставини — довідка ВПО, договір оренди житла, акт обстеження матеріальних умов. Зазначимо, якщо людина до внутрішнього переміщення отримувала субсидію на інше помешкання — попередню потрібно скасувати, аби отримати нову. Держава допомагає з рахунками тільки в одному місці проживання.

Тим, хто отримував субсидію і в неопалювальний період, або мав нульове нарахування у жовтні сума субсидії на опалювальний період буде перерахована автоматично. Зазначимо, якщо у вас щось змінилося — приховувати не варто. Дається 30 днів на повідомлення про зміни в матеріальному та соціальному стані. В разі обману, субсидію можуть і відібрати, а дарма виплачене — змусити компенсувати.

Раніше "Телеграф" розповідав, в яких випадках людям субсидію надавати не будуть. Тим, хто має право на отримання такої допомоги в осінню негоду виходити з дому не обовязково — заявку можна подати за пів години через інтернет.