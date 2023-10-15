Подаємо заявку на субсидію в Україні: озвучено перелік необхідних документів

Головними є два документи, які необхідно надавати для подання заявки

Українці, які мають право на отримання субсидій, мають подати для цього відповідні документи. Залежно від обставин, їх перелік може бути змінений.

Подати заяву громадяни можуть будь-яким зручним способом. У Пенсійному фонді України пояснили, які конкретно документи потрібно буде наговорити українцям для отримання виплат на комуналку.

Зазначається, що головними є два документи, які необхідно надавати для подання заявки:

договір найму (оренди) житла — (у разі проживання заявника в житлі, що орендується);

копія договору про реструктуризацію заборгованості (за наявності заборгованості та укладання договору).

Також у разі потреби українці можуть надати додаткові документи. До них відносяться:

документ, що підтверджує факт непроживання особи за зареєстрованим/задекларованим місцем проживання, зокрема довідкою, випискою про проживання без прописки або довідкою внутрішньо переміщеної особи.

Заявнику потрібно пред’явити паспорт або тимчасове посвідчення громадянина України. Водночас іноземці та особи без громадянства мають пред’явити паспортний документ іноземця або документ, що засвідчує особу без громадянства або відповідне посвідчення.

Як і де подати документи

Це можна зробити у сервісному центрі Пенсійного фонду України, ЦНАПи та через уповноважених посадових осіб виконавчого органу сільської, селищної, міської ради відповідних територіальних громад.

Також це можна зробити поштою, за адресою Фонду або онлайн через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України, мобільний додаток до Пенсійного фонду або через портал "Дія".

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, які позитивні зміни відбудуться у виплатах субсидій у 2024 році.