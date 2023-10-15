Подаем заявку на субсидию в Украине: озвучен перечень необходимых документов

Главными являются два документа, которые необходимо предоставлять для подачи заявки

Украинцы, которые имеют право на получение субсидий, должны подать для этого соответствующие документы. В зависимости от обстоятельств их перечень может быть изменен.

Подать заявление граждане могут любым удобным способом. В Пенсионном фонде Украины объяснили, какие конкретно документы нужно будет подговорить украинцам для получения выплат на коммуналку.

Отмечается, что главными являются два документа, которые необходимо предоставлять для подачи заявки:

договор найма (аренды) жилья — (в случае проживания заявителя в арендуемом жилье);

копия договора о реструктуризации задолженности (при наличии задолженности и заключения договора).

Также в случае необходимости украинцы могут предоставить дополнительные документы. К ним относятся:

документ, подтверждающий факт непроживания лица по зарегистрированному/задекларированному месту жительства, в частности справки, выписка о проживании без прописки или справка внутренне перемещенного лица.

Заявителю нужно предъявить свой паспорт или временное удостоверение гражданина Украины. В то же время иностранцы и лица без гражданства должны предъявить паспортный документ иностранца или документ, удостоверяющий личность без гражданства или соответствующее удостоверение.

Как и где подать документы

Это можно сделать в сервисном центре Пенсионного фонда Украины, ЦНАПы и через уполномоченных должностных лиц исполнительного органа сельского, поселкового, городского совета соответствующих территориальных общин.

Также это можно сделать по почте, по адресу Фонда или онлайн через веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда Украины, мобильное приложение Пенсионный фонд или через портал "Дія".

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, какие положительные изменения произойдут в выплатах субсидий в 2024 году.