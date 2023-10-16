Надо идти в ПФУ: кому не пересчитают субсидию автоматически

В случае изменений в жизни можно получить или потерять право на субсидию, или может измениться ее размер

Украине продолжают подавать документы на получение субсидии как лично в ЦНАПах, Пенсионном фонде, так и онлайн через портал ПФУ или "Дия". Однако кроме тех, кто за субсидией обращается впервые, нести документы снова нужно некоторым категориям получателей.

В Министерстве социальной политики напомнили, кому нужно подать комплект документов для получения жилищной субсидии снова. Это касается тех получателей помощи, которые имели изменения в составе семьи, произошли имущественные изменения (как приобретение чего-то ценного, так и уменьшение уровня доходов), наличие статуса ВПЛ.

В случае обращения могут потребоваться дополнительные документы, подтверждающие особые обстоятельства: справка ВПЛ, договор аренды жилья, акт обследования материальных условий. Отметим, если человек до внутреннего перемещения получал субсидию на другое жилье — предварительную нужно отменить, чтобы получить новую. Государство помогает со счетами только в одном месте жительства.

Тем, кто получал субсидию и в неотапливаемый период или имел нулевое начисление в октябре сумма субсидии на отопительный период будет перечислена автоматически. Отметим, если у вас что-то изменилось – скрывать не стоит. Предоставляется 30 дней на уведомление об изменениях в материальном и социальном состоянии. В случае обмана субсидию могут и отобрать, а зря выплаченное — заставить компенсировать.

Ранее "Телеграф" рассказывал, в каких случаях людям субсидию предоставлять не будут. Тем, кто имеет право на получение такой помощи в осеннюю непогоду выходить из дома не обязательно — заявку можно подать через полчаса через интернет.