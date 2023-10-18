Потеряли работу? Субсидию будете получать при одном условии

Для каждой семьи государство определяет сумму обязательного платежа, именно на нее влияет доход каждого члена домохозяйства в месяц

Жилищная субсидия в Украине предоставляется на два периода – отопительный и неотапливаемый. Она рассчитывается с учетом определенных периодов получения доходов. Для продолжающегося отопительного периода учитываются доходы за 1 и 2 кварталы 2023 года. Для субсидии на неотапливаемый период – 3 и 4 квартала предыдущего года.

В Пенсионном фонде отметили, что если человек потерял работу в период, который учитывается при подсчете доходов, то получить пособие от государства все же можно. Надо за указанный период не менее месяца быть зарегистрированным в Госслужбе занятости как безработный.

Если при этом человек не делал больших вложений или приобретений, не получал больших сумм денег или не стал владельцем автомобиля или еще одного жилья, преград для назначения субсидии не должно быть. На назначение субсидии могут повлиять новые члены семьи или изменение места жительства. В таком случае заявление подается заново.

Совершеннолетний человек в составе домохозяйства может не работать и не становиться на учет в центр занятости по нескольким причинам. Среди них – получение образования на дневной форме в учебном заведении. Тогда в список доходов учитывается стипендия, в случае обучения на бюджетной форме.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что причиной отмены субсидии может стать получение дохода, в 25 раз превышающего прожиточный минимум. Однако из правила есть исключение, в частности, наследство и целевая благотворительная помощь.