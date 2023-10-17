Получение жилищной субсидии: как повлияют большие доходы на назначение льгот

Украинцам рассказали, что будет учитываться при назначении жилищной субсидии

Для назначения жилищной субсидии на отопительный период 2023 — 2024 годов отныне учитываются доходы домохозяйства, полученные в I-II кварталах 2023 года. Если граждане имели одноразовый доход, превышающий 67 100 грн, нужно уведомить Пенсионный фонд Украины (ПФУ).

Подробности о том, как повлияют большие доходы на назначение льгот, рассказали в Пенсионном фонде. Подробная информация появилась на официальном сайте ведомства.

В Фонде пояснили, что доходы за ноябрь-декабрь 2023 будут учитываться при назначении жилищной субсидии в мае 2024 года (пункт 14 Положения о порядке назначения жилищной субсидии, утвержденного постановлением Кабинета Министров Украины от 21.10.1995 N°848 "Об упрощении субсидий для возмещения расходов по оплате жилищно-коммунальных услуг, приобретение сжиженного газа, твердого и жидкого печного бытового топлива").

Украинцам напомнили, что гражданин, которому назначена жилищная субсидия, обязан в течение месяца проинформировать орган ПФУ о возникновении обстоятельств, влияющих на предоставление субсидии. Речь идет о получении им или членом его семьи из состава домохозяйства единовременно дохода в сумме, превышающей 25-кратный размер прожиточного минимума, установленного для трудоспособных лиц (67 100 грн). Исключением станет только целевая благотворительная помощь, оказываемая на получение образования, получение медицинских услуг, преодоление последствий стихийного бедствия, аварий, эпидемий и эпизоотий общегосударственного или местного характера, экологических, техногенных и других катастроф в местностях, объявленных зонами чрезвычайной экологической ситуации. Сюда же относятся страховые выплаты на медицинскую и социальную помощь; наследие в виде недвижимого имущества или основной его части; гранты или стипендии для обучения.

Ранее "Телеграф" рассказал, чем отличаются льгота на коммуналку и субсидия. Украинцам объяснили, что одновременно две выплаты получать не получится. Для тех, кто имеет право на два вида выплат, следует выбрать самый выгодный вариант.