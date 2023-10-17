Отримання житлової субсидії: як вплинуть великі доходи на призначення пільг

Українцям розповіли, що буде враховуватися при призначенні житлової субсидії

Для призначення житлової субсидії на опалювальний період 2023 — 2024 рокуів відтепер враховуються доходи домогосподарства, отримані у І-ІІ кварталах 2023 року. Якщо громадяни мали одноразовий доход, який перевищує 67 100 грн, треба повідомити Пенсійний фонд України (ПФУ).

Подробиці про те, як вплинуть великі доходи на призначення пільг розповіли у Пенсійному фонді. Детальна інформація з’явилась на офіційному сайті відомства.

У Фонді пояснили, що доходи за листопад-грудень 2023 року будуть враховуватися при призначенні житлової субсидії в травні 2024 року (пункт 14 Положення про порядок призначення житлової субсидії, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21.10.1995 N°848 "Про спрощення порядку надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива").

Українцям нагадали, що громадянин, якому призначено житлову субсидію, зобов’язаний протягом місяця поінформувати орган ПФУ про виникнення обставин, що впливають на надання субсидії. Мова йде про отримання ним або членом сім’ї особи із складу домогосподарства одноразово доходу у сумі, що перевищує 25-кратний розмір прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб (67 100 грн). Винятком стане лише цільова благодійна допомога, що надається на здобуття освіти, отримання медичних послуг, подолання наслідків стихійного лиха, аварій, епідемій та епізоотій загальнодержавного або місцевого характеру, екологічних, техногенних та інших катастроф у місцевостях, оголошених зонами надзвичайної екологічної ситуації. Сюди ж враховуються страхові виплати на медичну та соціальну допомогу; спадщина у вигляді нерухомого майна або основної його частини; гранти або стипендії на навчання.

Раніше "Телеграф" розповів чим відрізняються пільга на комуналку та субсидія. Українцям пояснили, що одночасно дві виплати отримувати не вийде. Для тих, хто має право на два види виплат варто обрати найвигідніший варіант.