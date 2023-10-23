Субсидия на отапливаемый период: как рассчитать ее сумму самостоятельно (инфографика)

Государство помогает украинцам платить коммуналку

Украинцы, расходы которых на коммунальные платежи превышает 15%, имеют право на получение жилищной субсидии. Подать заявку на нее можно онлайн, а размер рассчитывается по специальной формуле.

Ее напомнили в Пенсионном фонде. Размер субсидии рассчитывается как разница между стоимостью жилищно-коммунальных услуг в пределах социальных норм и нормативов и объемом обязательного платежа. Субсидия равна плате за ЖКУ в пределах норм и нормативов, минус обязательный платеж.

Размер обязательного платежа на отапливаемый период определяется путем деления совокупного дохода всех членов домохозяйства за два квартала (1 и 2) на количество месяцев, за которые учитываются доходы. Обязательный процент платежа за ЖКУ (часть дохода) для домохозяйства высчитывается по специальной формуле, приведенной в таблице.

Для примера взята семья из четырех человек, обратившаяся за субсидией в октябре. В семье муж с женой и двое детей. Родители работают, и их общий среднемесячный доход составляет 14 600 гривен. Соответственно существующей формуле расчета субсидии, для них, на отапливаемый период она составляет 1316 гривен ежемесячно.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что если человек потерял работу в период, который учитывается при подсчете доходов, то получить субсидию от государства все же можно. Однако есть одно обязательное условие.