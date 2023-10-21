Подать заявку на субсидию онлайн просто: основные шаги

Есть несколько онлайн-инструментов для подачи документов

Автоматически продлевают субсидию на отопительный период в Украине тем, кто уже получал эту выплату летом или им было начислено 0 грн. Для тех, кто хочет получать субсидию впервые, нужно подавать заявление, декларацию и дополнительные нужные документы в ПФУ.

Это можно сделать онлайн двумя способами – через приложение Пенсионного фонда для смартфонов или используя обычный компьютер или ноутбук. Во втором случае заявление и декларацию подать онлайн можно через портал "Дия" и портал "Пенсионного фонда".

Как подать на субсидию через портал ПФУ

Для подачи заявления вам понадобятся отсканированные копии документов. Это должен быть формат jpg/jpeg. Сначала нужно зайти на портал ПФУ и авторизоваться. Затем — заполнить нужные окна с информацией, прикрепить сканированные копии документов (это может быть, например, справка ВПЛ, акт обследования материально-бытовых условий, выписка о предоставлении или снятии формы инвалидности и т.п.). В общих данных нужно указать кто подает заявление, внести паспортные данные, адрес, выбрать способ получения субсидии, сообщить о коммунальных услугах, на которые требуется субсидия, данные о проживающих и зарегистрированных, их доходах и расходах.

Алгоритм подачи документов на субсидию на портале ПФУ

Так выглядит анкета на портале ПФУ

Как подать на субсидию через портал "Дия"

На портале "Дия" подача заявления займет 30 минут. Здесь также нужно авторизоваться или зарегистрироваться с помощью электронной подписи. В разделе "Услуги" выбираем "Заявление на субсидию", проверяем/обновляем данные и отвечаем на вопросы анкетирования — адрес, наличие брака, задолженностей ЖКХ, нужные услуги, способ получения субсидии, информацию о проживающих и их доходах, автомобилях, валюте, имуществе, наличие депозитов свыше 100 тысяч.

Для заполнения информации могут появляться всплывающие поля. Также может потребоваться загрузка дополнительных документов. Способ заполнения достаточно ясен — при необходимости внизу каждого шага есть подсказки.

Пример шагов заполнения заявления на субсидию на портале "Дия"

Ранее "Телеграф" рассказывал, что при получении субсидии важно, чтобы все члены семьи работали и платили ЕСВ (либо получали пенсию). Есть и исключение — если работоспособный совершеннолетний член домохозяйства не учится и не имеет работы, он должен быть зарегистрирован в центре занятости.