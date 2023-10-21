Подать заявку на субсидию онлайн просто: основные шаги
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Есть несколько онлайн-инструментов для подачи документов
Автоматически продлевают субсидию на отопительный период в Украине тем, кто уже получал эту выплату летом или им было начислено 0 грн. Для тех, кто хочет получать субсидию впервые, нужно подавать заявление, декларацию и дополнительные нужные документы в ПФУ.
Это можно сделать онлайн двумя способами – через приложение Пенсионного фонда для смартфонов или используя обычный компьютер или ноутбук. Во втором случае заявление и декларацию подать онлайн можно через портал "Дия" и портал "Пенсионного фонда".
Как подать на субсидию через портал ПФУ
Для подачи заявления вам понадобятся отсканированные копии документов. Это должен быть формат jpg/jpeg. Сначала нужно зайти на портал ПФУ и авторизоваться. Затем — заполнить нужные окна с информацией, прикрепить сканированные копии документов (это может быть, например, справка ВПЛ, акт обследования материально-бытовых условий, выписка о предоставлении или снятии формы инвалидности и т.п.). В общих данных нужно указать кто подает заявление, внести паспортные данные, адрес, выбрать способ получения субсидии, сообщить о коммунальных услугах, на которые требуется субсидия, данные о проживающих и зарегистрированных, их доходах и расходах.
Как подать на субсидию через портал "Дия"
На портале "Дия" подача заявления займет 30 минут. Здесь также нужно авторизоваться или зарегистрироваться с помощью электронной подписи. В разделе "Услуги" выбираем "Заявление на субсидию", проверяем/обновляем данные и отвечаем на вопросы анкетирования — адрес, наличие брака, задолженностей ЖКХ, нужные услуги, способ получения субсидии, информацию о проживающих и их доходах, автомобилях, валюте, имуществе, наличие депозитов свыше 100 тысяч.
Для заполнения информации могут появляться всплывающие поля. Также может потребоваться загрузка дополнительных документов. Способ заполнения достаточно ясен — при необходимости внизу каждого шага есть подсказки.
Ранее "Телеграф" рассказывал, что при получении субсидии важно, чтобы все члены семьи работали и платили ЕСВ (либо получали пенсию). Есть и исключение — если работоспособный совершеннолетний член домохозяйства не учится и не имеет работы, он должен быть зарегистрирован в центре занятости.