Автоматическое продление субсидии: кому доступно и когда закончится

Подтверждать право на субсидию не нужно части получателей

В Украине продолжается перерасчет субсидий на отопительный период. Часть получателей должна принести документы заново. Среди них, например ВПЛ, те, кто снимает квартиру или люди, у которых произошли серьезные имущественные изменения или изменения в составе семьи.

Пенсионный фонд напоминает, что части получателей субсидий не нужно нести документы повторно. Им субсидии пересчитают автоматически. Если в предыдущий период вам начисляли жилищную субсидию в размере 0 грн или же вы ее получали, органы Пенсионного фонда автоматически в октябре рассчитают новый размер субсидии на отопительный сезон.

Особо акцентируется, что право на получение жилищной субсидии для таких домохозяйств не пересматривается. Оно было определено в мае этого года и будет продолжаться до конца отопительного периода апреля 2024 года включительно. Что касается тех, кто в категорию потребителей с автоматическим перечислением не попал, им нужно будет принести дополнительные документы. Для определенных категорий новое заявление и декларацию, а в случае изменения имущественного положения или состава семьи нужно принести документы, удостоверяющие эти изменения.

Напомним, "Телеграф" сообщал, что Пенсионный фонд нужно ставить в известность при получении суммы более чем в 67,1 тыс. грн в тот период, который учитывается при расчете суммы субсидий. Для отопительного периода 2023-2024 – это первое полугодие текущего года.