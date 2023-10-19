Автоматичне продовження субсидії: кому доступне та коли закінчиться

Підтверджувати право на субсидію не потрібно частині отримувачів

В Україні продовжується перерахунок субсидій на опалювальний період. Частина отримувачів має принести документи заново. Серед них, наприклад ВПО, ті хто винаймає квартиру або люди у яких відбулися серйозні майнові зміни чи зміни у складі родини.

Пенсійний фонд нагадує, частині отримувачів субсидій не треба нести документи повторно. Їм субсидії перераховують автоматично. Якщо у попередній період вам нараховували житлову субсидію в розмірі 0 грн або ж ви її отримували, органи Пенсійного фонду автоматично в жовтні розрахують новий розмір субсидії на опалювальний сезон.

Особливо акцентується, що право на отримання житлової субсидії для таких домогосподарств не переглядається. Воно було визначено в травні цього року і триватиме до кінця опалювального періоду квітня 2024 року включно. Що ж до тих хто в категорію споживачів з автоматичним перерахуванням не попав, їм треба буде принести додаткові документи. Для певних категорій нову заяву та декларацію, а в разі зміни майнового стану чи складу родини треба принести документи які засвідчують ці зміни.

Нагадаємо, "Телеграф" повідомляв, що Пенсійний фонд треба ставити до відома при отриманні суми в понад 67,1 тис. грн в той період який враховується при розрахунку суми субсидій. Для опалювального періоду 2023-2024 — це перше півріччя поточного року.