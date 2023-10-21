Подати заявку на субсидію онлайн просто: основні кроки

Є кілька онлайн-інструментів для подачі документів

Автоматично продовжують субсидію на опалювальний період в Україні тим, хто вже отримував цю виплату влітку або їм було нараховано 0 грн. Для тих, хто хоче отримувати субсидію вперше — треба подавати заяву, декларацію та додаткові потрібні документи в ПФУ.

Це можна зробити онлайн двома способами — через додаток Пенсійного фонду для смартфонів або використавши звичайний комп'ютер чи ноутбук. У другому випадку заяву та декларацію подати онлайн можна через портал "Дія" та портал "Пенсійного фонду".

Як подати на субсидію через портал ПФУ

Для подачі заяви вам знадобляться скановані копії документів. Зазначається, що це має бути формат jpg|jpeg. Спочатку треба зайти на портал ПФУ та авторизуватися. Потім — заповнити потрібні вікна з інформацією, прикріпити скановані копії документів (це може бути, наприклад, довідка ВПО, акт обстеження матеріально-побутових умов, виписку про надання чи зняття форми інвалідності тощо). В загальних даних потрібно вказати хто саме подає заяву, внести паспортні дані, адресу, обрати спосіб отримання субсидії, повідомити про комунальні послуги, на які потрібна субсидія, дані про проживаючих та зареєстрованих, їхні доходи та витрати.

Алгоритм подачі документів на субсидію на порталі ПФУ

Так виглядає анкета на порталі ПФУ

Як подати на субсидію через портал "Дія"

Зазначається, що на порталі "Дія" подача заяви займе 30 хвилин. Тут також треба авторизуватися або зареєструватися за допомогою електронного підпису. В розділі "Послуги" обираємо "Заява на субсидію", перевіряємо/оновлюємо дані та відповідаємо на питання анкетування — адресу, наявність шлюбу, заборгованостей ЖКГ, потрібні послуги, спосіб отримання субсидії, інформацію про проживаючих та їх доходи, автомобілі, валюту, майно, наявність депозитів понад 100 тисяч.

Для заповнення інформації можуть з'являтися спливаючі поля. Також може виникнути потреба завантажити додаткові документи. Спосіб заповнення достатньо зрозумілий — в разі потреби внизу кожного кроку є підказки.

Приклад кроків заповнення заяви на субсидію на порталі "Дія"

Раніше "Телеграф" розповідав, що при отриманні субсидії важливо, аби всі члени родини працювали та сплачували ЄСВ (або отримували пенсію). Є і виключення — якщо повносправний повнолітній член домогосподарства не навчається та не має роботи, він має бути зареєстрований в центрі зайнятості.