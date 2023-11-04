От чего зависит размер субсидии: как доходы влияют

Субсидия рассчитывается на всех зарегистрированных или фактически проживающих людей

Размер субсидий в Украине зависит от нескольких факторов и устанавливается согласно постановлению Кабмина об упрощении порядка предоставления субсидий на потребление жилищно-коммунальных услуг и законодательства Украины о социальной защите населения. Основные факторы, влияющие на размер субсидии, это количество людей, зарегистрированных или живущих по факту, доходы семьи/жителей и имущественное положение.

Доходы указываются в декларации, являющейся обязательным документом при подаче заявления на получение субсидии. В перечне доходов, которые учитываются в общий доход семьи, — заработная плата, пенсии, стипендии, социальные выплаты, аренда имущества, дивиденды, прибыль от предпринимательской деятельности.

Как правило, семьи с низкими доходами имеют больше шансов на получение субсидии. Однако для того, чтобы иметь право на получение субсидии вообще, нужно либо работать и платить ЕСВ, либо быть официально зарегистрированным безработным. Понятное исключение составляют студенты, пенсионеры, недееспособные люди.

В декларации указывают всех членов семей всех лиц из состава домохозяйства, даже если они вместе не проживают. Если зарегистрированы не проживающие это подтверждается отдельно. Законодательство однозначно — если это супруги, то учитываются доходы обоих людей, даже если они вместе не живут.

При исчислении размера субсидии на отопительный период считают доходы I-II квартала этого года, августовскую пенсию, а в случае подачи документов для получения субсидии не с начала сезона — зарплату за два квартала или пенсию за месяц, предшествующий месяцу, с которого назначается жилищная субсидия.

Ранее "Телеграф" сообщал, что подача документов может производиться онлайн, офлайн и почтой. Узнать результат можно на сайте Пенсионного фонда в личном кабинете.