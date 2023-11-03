Можете вместе не жить, но…: как влияют доходы супругов на субсидию

Определение семьи закреплено в Семейном кодексе

Женатая пара считается семьей, даже если они живут отдельно. Различное зарегистрированное или фактическое место жительства при этом не влияет.

Подробности сообщает Пенсионный фонд. Отмечается, что когда субсидия назначается, на ее сумму влияют доходы обоих супругов. Исключение одно – проживание в сельской местности или поселках городского типа (поселениях) в почтенном возрасте – старше 60 лет. В таком случае при назначении жилищной субсидии если один супруг имеет другой фактический или зарегистрированный адрес, чем и на который оформляют государственную помощь, доходы могут не учитываться.

Что касается ситуации, когда один из супругов находится за границей, то на Правительственном портале отмечается, что дни пребывания за границей во время периода военного положения в Украине и двух месяцев после его прекращения или отмены не учитываются в те 60 дней после которых человек будет терять право на получение субсидии. Социальные нормативы коммуналки на таких лиц в период их пребывания за границей не рассчитываются.

Жилищная субсидия назначается если люди учились, безработные, получали социальные выплаты, оказывали соцуслуги, были в плену, местах лишения свободы, находились в отпуске, ухаживая за ребенком, работали. Доходы также учитываются при назначении жилищной субсидии.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, как узнать, назначили ли вам субсидию или нет. Этим с прошлого года занимается Пенсионный фонд, поэтому информация доступна на его портале.